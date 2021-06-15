Ціни зросли внаслідок коригування вартості палив відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку. Зокрема, вартість пального вже зросла у низки мереж АЗС.

До теми Вартість бензину та дизелю зросте: Мінекономіки оприлюднило нові ціни

Ціни підняли ОККО і WOG

Вартість дизельного палива зросла на 1,08 гривень за літр. Тепер його ціна сягає 28,99 гривні.

"Двійка" та "п'ятірка" звичайних марок на АЗС подорожчали на 24 – 90 копійок. Їх вартість складає 29,99 гривні за літр та 30,82.

SOCAR

Мережа теж підвищила ціну бензинів на 23 – 90 копійок,

дизпалива – на 1,5 гривні – до 32,48 гривні за літр.

Компанія зазначила, що дизпаливо, яке реалізовують, підпадає під категорію фірмового. Тож ціни на нього не підлягають держрегулюванню.

KLO

На АЗС KLO всі види палива подорожчали на 70 копійок за літр:

"двійка" та "п'ятірка"– 29,99 гривні,

дизпаливо – до 28,59 гривні.

Які ціни на інших АЗС

"БРСМ-Нафта" і Motto підвищили ціни бензинів на 23 – 30 копійок за літр.

Дещо зросли ціни на АЗС AMIC, Shell, UPG, УГД і "Паралель".

Що цьому передувало