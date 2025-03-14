У мережі показали момент вбивства активіста Ганула в Одесі: відео 18+

14 березня вранці в Одесі вбили активіста Дем'яна Ганула. У мережі поширили відео, на якому зафіксований злочин.

Вранці у п'ятницю був застрелений відомий громадський діяч Дем'ян Ганул. За даними місцевих ЗМІ, у чоловіка вистрілили двічі, передає 24 Канал.

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В Одесі вбили активіста

У мережі поширили відео моменту вбивства Ганула. На кадрах видно, як активіст лежить поранений на землі. Нападник підходить до нього і стріляє прямо в голову.

Момент вбивства активіста: дивіться відео +18

Увага! Чутливі кадри!

Вбивство сталося у центрі міста за півтора квартали від управління СБУ. Це місце, де зазвичай перебуває багато людей. За словами свідків, пролунало кілька пострілів, один із яких був у голову. Перехожі викликали швидку, але врятувати чоловіка не вдалося.

Нагадаємо, що вбивця втік з місця злочину. Його активно шукають. Очільник МВС Ігор Клименко взяв розслідування резонансного вбивства під власний контроль. За словами міністра, слідство має конкретні зачіпки. Поліція тим часом відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, вчиненого на замовлення.

До слова, влітку 2024 року Ганул звертався до СБУ із проханням надати йому та його родині захист. Чоловік розповів, що його особисту інформацію злили у мережі, а на російських сайтах за напад на нього пропонують грошову винагороду. Активісту почали надходити погрози після акцій на підтримку військових ЗСУ

Зазначимо, що 31-річний Дем'ян Ганул – український громадський діяч, волонтер, засновник і керівник ГО "Вуличний фронт". Брав участь у Революції Гідності. Також керував силовим блоком одеського осередку "Правого сектору".

У 2020 році на трасі невідомі обстріляли машину, в якій їхав Дем'ян Ганул. Сам активіст казав, що йому дивом вдалося вціліти. Він зазначав, що авто обстріляли з травматичної зброї, а сам він відстрілювався.