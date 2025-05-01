У мережі публікують кадри з місця, де вбили Портнова

Українського експолітика Андрія Портнова 21 травня застрелили у Мадриді. Вбивство сталося поблизу американської школи.

У мережі з'явилося відео з місця події. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 112 Comunidad de Madrid.

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Що відомо про вбивство Портнова

Вранці 21 березня в Іспанії застрелили колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова. Це трапилося біля воріт американської школи в багатому районі Мадрида Посуело. Поліція отримала дзвінок про стрілянину о 09:15 за місцевим часом. Однак, правоохоронці не назвали ім'я жертви.

Кадри з місця вбивства Портнова: відео 112 Comunidad de Madrid

За даними ЗМІ, Портнов начебто вів своїх дітей до школи, коли його застрелили. Внаслідок пострілу він отримав несумісні з життям поранення та помер на місці. Джерела 24 Каналу в Силах оборони також підтвердили смерть Портнова.

Окрім цього, у ЗМІ повідомлялося, що було кілька пострілів із вогнепальної зброї. Зокрема, 4 удари в область грудей і ще 1 – у голову.