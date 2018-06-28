Мережу обурив вчинок одеського комунальника: він поглумився над національним прапором

Мережу обурює те, як в Одесі комунальник поглумився над національним прапором. Чоловік по завершенню Дня Конституції України зняв стяг та волік його вулицею.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав користувач під ніком Сергей Наумович.

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Так відносяться комунальні служби Одеси (деякі працівники) до українського прапору. Типу "з Днем Конституції",

– написав блогер.

На фото видно, як чоловік у помаранчевій жилетці комунальника волочить по землі прапор України.

"Було б корисно цю істоту в помаранчевій жилетці таким же чином поволочити по асфальту... Я б на місці ще змусив його язиком вилизувати", – додав користувач у соцмережі.

"І у нього ще напевно ціле обличчя. А шкода", "Який жах, така неповага до прапору!" - пишуть обурені люди під дописом.