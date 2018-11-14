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      Мережу підірвав яскравий відеоролик про Львів

      634 Читать новость на русском
      Відеоролик про Львів захопив користувачів мережі
      Відеоролик про Львів захопив користувачів мережі / Кадр з відео

      Користувачів соціальних мереж захопив яскравий відеоролик про одне з найкрасивіших міст України – Львів. Автори 30-секундного відео вмістили у ролик найефектніші моменти з життя цього міста.

      Відеоролик з’явився на Facebook-сторінці Lviv.Travel.

      У відео зображені відома своєю красою старовинна та нова львівська архітектура, романтичні вузькі вулички міста, його жителі, IT-дух та навіть мер, який їздить на велосипеді.

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      Користувачі, які переглянули ролик, не залишились байдужими та взялися активно робити компліменти на адресу Львова.

       

      Теги: Новини України Новини Львова Подорожі Новини культури
      Джерело: 24 канал
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