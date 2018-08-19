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Мережу підкорили меми з Єлизаветою ІІ: кумедні фото

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Королева Єлизавета ІІ стала героїнею мемів
Королева Єлизавета ІІ стала героїнею мемів / Фото із соцмереж

Користувачі мережі висміяли курйозний вихід королеви Єлизавети ІІ. Її Величність відчайдушно намагалась протистояти вітру, що викликало чимало насмішок.

Як повідомляє Buro 247, знімок чарівної королеви Єлизавети ІІ зроблений ще в 2011 році. Тоді британський монарх здійснила поїздку на острів Англсі, що в Уельсі. Саме там розташована військова база Королівських повітряних сил, де проходив службу принц Вільям. Однак погодні умови зіпсували ідеальний образ Її Величності: королева намагалась втримати капелюх, кумедно борючись з сильними поривами вітру.

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З часу публікації фото минуло 7 років, як знімок знов став популярним. Користувачі мережі зробили десятки мемів, від яких неможливо втримати сміх. Зокрема, на світлинах Єлизавета ІІ стала ді-джеєм і серфером, станцювала з Джоном Траволтою та Майклом Джексоном, приміряла образ Мерилін Монро.


Королева Єлизавета ІІ


Меми з королевою Єлизаветою ІІ


Кумедні картинки з Єлизаветою ІІ


Кумедні меми


Королева Єлизавета ІІ стала Інтернет-зіркою


Меми з Її Величністю


Єлизавета ІІ в образі Мерилін Монро


Королева Великобританії "стала" ді-джеєм


"Танці" королеви Єлизавети ІІ


Єлизавета ІІ: меми


Королева Єлизавета ІІ

Теги: LifeStyle Меми Єлизавета II Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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