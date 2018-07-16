Мережу підкорили офіційні фото з хрестин принца Луї: чарівні кадри

Королівська сім'я дедалі частіше радує прихильників новими приємними подіями. Вслід за весіллям принца Гаррі та Меган Маркл світ спостерігав за хрестинами маленького принца Луї. Тепер же у мережі з'явились офіційні фото з християнського обряду, які вже підкорили ніжністю та чарівністю.

Як відомо, 23 квітня Кейт Міддлтон та принц Вільям втретє стали батьками. Уже за кілька годин після пологів, які відбулись в лікарні Святої Марії, королівське подружжя показало новонародженого сина, якого назвали Луї Артуром Чарльзом. За королівськими традиціями, хрещення принца відбулось за 2 місяці після появи на світ. Розкішна церемонія пройшла 9 липня в королівській каплиці Сент-Джеймського палацу, що в Лондоні.

Наразі у мережі з'явились чарівні офіційні знімки важливої для королівської сім'ї події. Автором світлин є фотограф Метт Холіоук, який вже співпрацював з представниками родини монарха. Зокрема, саме він фотографував королеву Єлизавету ІІ та принца Філіпа в день 70-ої річниці з дня їхнього весілля.

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 15 Лип 2018 р. о 2:30 PDT

Розкішні фото з хрестин принца Луї зробили в Кларенс-хаусі, куди гості та щасливі батьки малюка приїхали на урочисту вечерю. В центрі світлин – Кейт Міддлтон, на руках якої лежить немовля. Принц Луї вбраний у традиційну сорочку для хрестин, яка є точною копією королівського вбрання 1841 року. Поруч з герцогинею Кембриджською вмостились принц Вільям та їхні старші діти – Джордж та Шарлотта.

Окрім цього, на світлинах позують принц Чарльз та герцогиня Камілла, а також герцоги Сассекські – принц Гаррі та Меган Маркл. Також на офіційних знімках були присутні родичі Кейт – батьки герцогині Кембриджської, її брат Джеймс та сестру Піппа.

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 15 Лип 2018 р. о 2:30 PDT

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 15 Лип 2018 р. о 2:30 PDT