Мережу підкорило неймовірне відео з гігантським Місяцем
В YouTube набирає популярності незвичне відео іспанського професійного оператора Даніеля Лопеса. Чоловік зафіксував, як гігантський Місяць насувається на людей.
Відомо, що кількахвилинний ролик було знято в горах Канарських островів. Митець використав для створення відео телескопічний об'єктив, завдяки якому зображення Місяця було в рази збільшено.
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Зйомку проводили з відстані 16 кілометрів. Відтак на відео люди виглядають дуже крихітними у порівнянні з розміром Місяця. За словами Даніеля Лопеса, окрім використання спеціального об'єктива, жодних маніпуляцій чи редагування ролика не здійснювалось.
Дивіться відео Даніеля Лопеса, як гігантський Місяць наступає на людей:
Наразі понад 1,5 мільйони людей переглянули неймовірний ролик Даніеля Лопеса. Експерти зазначають, що такий ефект не пов'язаний з прискоренням відео чи якимись трюками.