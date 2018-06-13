Мережу підкорило неймовірне відео з гігантським Місяцем

В YouTube набирає популярності незвичне відео іспанського професійного оператора Даніеля Лопеса. Чоловік зафіксував, як гігантський Місяць насувається на людей.

Відомо, що кількахвилинний ролик було знято в горах Канарських островів. Митець використав для створення відео телескопічний об'єктив, завдяки якому зображення Місяця було в рази збільшено.

Читайте також: Вчені з’ясували, як народився Місяць

Зйомку проводили з відстані 16 кілометрів. Відтак на відео люди виглядають дуже крихітними у порівнянні з розміром Місяця. За словами Даніеля Лопеса, окрім використання спеціального об'єктива, жодних маніпуляцій чи редагування ролика не здійснювалось.

Дивіться відео Даніеля Лопеса, як гігантський Місяць наступає на людей:

Наразі понад 1,5 мільйони людей переглянули неймовірний ролик Даніеля Лопеса. Експерти зазначають, що такий ефект не пов'язаний з прискоренням відео чи якимись трюками.