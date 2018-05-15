Мережу підкорив кавер на пісню MELOVIN'a: неймовірне відео

Не встиг світ оговтатись після Євробачення 2018, як мережу почали підкорювати переспіви композицій, які звучали в Лісабоні. Так, у пісні MELOVIN'a "Under The Ladder" з'явилось нове звучання.

Як відомо, 12 травня у Португалії відбувся фінал Євробачення 2018. У конкурсу за перемогу поборолись 26 вокалістів, які представили на головній сцені яскраві номери та пісні. За результатами голосування перемогу здобула Нетта Барзілай з Ізраїлю. В п'ятірку кращих також ввійшли представники Кіпру, Австрії, Німеччини та Італії.

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Не менш запальний виступ на Євробаченні 2018 був у конкурсанта від України – MELOVIN'a. Хоч вокаліст не зумів підкорити експертне журі, глядачів просто зачарувала яскрава пісня з містичним номером. За загальними результатами голосування, MELOVIN посів 17 місце.

Євробачення 2018 фінал: MELOVIN – Under The Ladder (дивіться відео виступу):

Після конкурсу українця радо зустріли на Батьківщині, а в мережі з'явився флешмоб в підтримку співака. Люди не тільки із захватом коментували запальний виступ на Євробаченні, але й дали нове звучання його пісні. Так, на фан-сторінці MELOVIN'а з'явився запис мелодії "Under The Ladder", яку музиканти виконали на бандурі та гітарі.

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Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official) 14 Тра 2018 р. о 4:59 PDT

Понад 70 тисяч користувачів мережі вподобали кавер на пісню MELOVIN'а. Люди із захопленням коментували виступ музикантів та відзначили майстерність двох українських віртуозів.