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Мережу підкорив новий кліп Maroon 5 зі зворушливим фіналом: відео

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Maroon 5 випустили нову пісню
Maroon 5 випустили нову пісню / Фото з вільних джерел

Популярні Maroon 5 вразили прихильників новим кліпом на пісню "Girls Like You". У відео з'явились голлівудські "чудо-жінки", які показали запальні танці.

Американський гурт Maroon 5 можна сміливо назвати одним із найпопулярніших колективів у світі. Зірки активно гастролюють та збирають на стадіонах тисячі прихильників. Такий успіх музиканти підтримують новими піснями та відеороботами. Так, в переддень літа Maroon 5 презентували новий кліп на пісню "Girls Like You", який зворушив усіх глядачів.

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У новому відео фронтмент гурту Адам Лівайн співає трек разом із знаменитими жінками. Зокрема, у кліпі засвітились Ешлі Грем, Дженніфер Лопес, Ріта Ора, Галь Гадот, Міллі Боббі Браун та інші. У зйомках нового ролика навіть знялись телеведучі Сара Сільверман та Еллен Дедженерес. За сюжетом, чарівні жінки з'являються за мужньою спиною соліста гурту, підспівують йому та підтанцьовують, після чого зникають.

Та не розкішні знаменитості, яких було чимало в кліпі, зворушили користувачів мережі, а поява вкінці дружини Адама Лівайна – моделі Бехаті Прінслу – зі старшою донькою Дасті Роуз. Співак ніжно обійняв своїх рідних, чим завоював прихильність до нової роботи. Всього за 1 день ролик переглянули понад 7 мільйонів людей, тисячі з них залишили схвальні відгуки про пісню Maroon 5.

Дивіться відео кліпу Maroon 5 "Girls Like You":

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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