Мережу підкорює новий еротичний флешмоб: фото 18+

Користувачі мережі дедалі частіше вигадують для себе яскраві флешмоби або челенджі. Однак інколи розваги мають еротичний зміст.

У мережі набирає популярності новий флешмоб серед дівчат – #pineappleboobs. Цей еротичний тренд підтримали близько 300 красунь з усього світу, опублікувавши пікантні знімки в Instagram.

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За умовами флешмобу, оголені дівчата роблять сексуальні фото, прикриваючи свої груди фруктами. При цьому учасниці флешмобу не приховують свого обличчя, ба більше, додають до знімків ще більшої звабливості.

Ймовірно, поштовхом для започаткування еротичного тренду в мережі стала світлина акторки Алек МакГрегор. Саме вона опублікувала знімок з відпочинку, де постала перед прихильниками топлес з ананасами. Фото акторка зробила ще кілька років тому, однак його вирішили повторити зірка реаліті-шоу Софі Касаї та італійська модель Валентина Фрадеграда. Слідом за знаменитостями у флешмобі взяли участь інші красуні.