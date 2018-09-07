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Мережу підкорює новий еротичний флешмоб: фото 18+

618 Читать новость на русском
Флешмоб #pineappleboobs
Флешмоб #pineappleboobs / Фото із соцмереж

Користувачі мережі дедалі частіше вигадують для себе яскраві флешмоби або челенджі. Однак інколи розваги мають еротичний зміст.

У мережі набирає популярності новий флешмоб серед дівчат – #pineappleboobs. Цей еротичний тренд підтримали близько 300 красунь з усього світу, опублікувавши пікантні знімки в Instagram.

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За умовами флешмобу, оголені дівчата роблять сексуальні фото, прикриваючи свої груди фруктами. При цьому учасниці флешмобу не приховують свого обличчя, ба більше, додають до знімків ще більшої звабливості. 

Ймовірно, поштовхом для започаткування еротичного тренду в мережі стала світлина акторки Алек МакГрегор. Саме вона опублікувала знімок з відпочинку, де постала перед прихильниками топлес з ананасами. Фото акторка зробила ще кілька років тому, однак його вирішили повторити зірка реаліті-шоу Софі Касаї та італійська модель Валентина Фрадеграда. Слідом за знаменитостями у флешмобі взяли участь інші красуні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex McGregor (@alexpiaramcg)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alma Ströbaek (@almastrobaek)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TitsUp ! France (@titsup_fr)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений C-Tickles (@tklfun54)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TitsUp ! France (@titsup_fr)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений StrapBrand (@strapbrand13)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Fitness Queenz (@fitness_queenz)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Charlotte Hughes (@charl09_x)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Plamen Gavrilov (@plam84)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Copper Tan (@coppertansalons)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений unclereco (@unclereco)

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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