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Мережу підкорює пародія до кліпу Монатіка та Надії Дорофеєвої: курйозне відео

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Монатік та Надія Дорофеєва: пародія до кліпу "Глубоко"
Монатік та Надія Дорофеєва: пародія до кліпу "Глубоко" / Фото з вільних джерел

За кілька днів кліп нового дуету Монатіка та Надії Дорофеєвої підкорив мережу. Однак пісня "Глубоко" має й інше відео, в якому дотепний користувач мережі спародіював процес зйомок.

Пісня "Глубоко", яка кілька днів тому з'явилась на всіх музичних каналах країни та в мережі YouTube, підкорила багатьох меломанів у всьому світі. Понад 2 мільйони прихильників українських співаків переглянули відео, а тисячі з них прокоментували ролик. 

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Дует Монатіка та Надії Дорофеєвої розбурхав всі соціальні мережі. Артисти надихнули людей на створення каверів, а також коротких відео, в яких вони показують, як бачать популярний кліп на пісню "Глубоко". Так, туристи кумедно показали, як "створюють хвилі" на морі.

 

Інші користувачі мережі змоделювали ситуацію в ресторані, коли пара повинна розрахуватись за вечерю. На кадрах із кліпу дотепні люди дописали репліки діалогу між Монатіком та Надією Дорофеєвою. 

 

Однак першість заслужено можна віддати російському відеоблогеру з віртуальним ім'ям "Олежэ", який створив неймовірно кумедну пародію до кліпу "Глубоко". Автор ролика вирішив показати, як відбувались самі зйомки яскравого відео. Проте зробив це з чудовим сарказмом та гумором. 

"Не можу зупинитись сміятись", – відреагував на пародію Монатік. 

Дивіться відео пародії до кліпу "Глубоко" Монатіка та Надії Дорофеєвої:

 

Теги: LifeStyle Музика Монатік Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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