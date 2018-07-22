Мережу підкорює пародія до кліпу Монатіка та Надії Дорофеєвої: курйозне відео

За кілька днів кліп нового дуету Монатіка та Надії Дорофеєвої підкорив мережу. Однак пісня "Глубоко" має й інше відео, в якому дотепний користувач мережі спародіював процес зйомок.

Пісня "Глубоко", яка кілька днів тому з'явилась на всіх музичних каналах країни та в мережі YouTube, підкорила багатьох меломанів у всьому світі. Понад 2 мільйони прихильників українських співаків переглянули відео, а тисячі з них прокоментували ролик.

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Дует Монатіка та Надії Дорофеєвої розбурхав всі соціальні мережі. Артисти надихнули людей на створення каверів, а також коротких відео, в яких вони показують, як бачать популярний кліп на пісню "Глубоко". Так, туристи кумедно показали, як "створюють хвилі" на морі.

Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official) 21 Лип 2018 р. о 2:08 PDT

Інші користувачі мережі змоделювали ситуацію в ресторані, коли пара повинна розрахуватись за вечерю. На кадрах із кліпу дотепні люди дописали репліки діалогу між Монатіком та Надією Дорофеєвою.

Допис, поширений 1998_sakharok (@1998_sakharok) 22 Лип 2018 р. о 7:11 PDT

Однак першість заслужено можна віддати російському відеоблогеру з віртуальним ім'ям "Олежэ", який створив неймовірно кумедну пародію до кліпу "Глубоко". Автор ролика вирішив показати, як відбувались самі зйомки яскравого відео. Проте зробив це з чудовим сарказмом та гумором.

"Не можу зупинитись сміятись", – відреагував на пародію Монатік.

Дивіться відео пародії до кліпу "Глубоко" Монатіка та Надії Дорофеєвої: