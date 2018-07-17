Мережу підкорює відео, на якому лимон просто котиться дорогою вниз

Дивний відеоролик, який переглянуло вже більше 9 мільйонів користувачів, і справді "затягує". Користувачі коментують, що вони не можуть виключити відеоролик, де лимон котиться дорогою з невеликого схилу.

Курйозне відео було опубліковане користувачем Twitter Майк Сакасегава ще 11 липня, однак його досі переглядають люди зі всього світу. Станом на сьогодні, ролик подивилось майже 9,5 мільйонів користувачів.

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Today as I was walking home after my run I saw a large lemon rolling down the hill. It kept rolling for about a quarter mile. And now you can see it, too. pic.twitter.com/dQoHi4RrXS — Mike Sakasegawa (@sakeriver) 11 юли 2018 г.

За словами автора відео, який вже дає офіційні коментарі у світові ЗМІ, 11 липня він повертався додому в Сан-Дієго і побачив, як по дорозі котиться жовтий круглий предмет, схожий на тенісний м'яч. Він підійшов ближче і побачив, що це лимон. Йому стало цікаво, скільки ще фрукт буде так котитись дорогою, знявши процес на камеру. Як виявилось, це тривало майже 2 хвилини.

Навіть не знаю, чи можна якось логічно пояснити, чому ті чи інші речі раптом стають вірусними в інтернеті. Когось це відео заспокоює, кого-то надихає – їм хочеться, щоб лимон котився все далі і не зупинявся,

– прокоментував своє відео Сакасегава.

Користувачі соцмережі кумедно відзначають, що вони не могли зупинитись вимкнути відео, оскільки всім було цікаво, коли ж зупиниться цей лимон. Деякі "юзери" навіть намагались пояснити таку бурхливу реакцію на відео "ефектом сторітелінгу", тому що якби ролик тривав 20-30 секунд, такого зацікавлення користувачів не було би. Але той факт, що він триває так довго, змушує людей очікувати якогось результату.