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Мережу підкорюють яскраві фото різнокольорових гір Китаю

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Мережу підкорюють яскраві фото різнокольорових гір Китаю

Скелі Чжан'е Данкс, що в Китаї, на знімках здаються тільки результатами графічного редактора Photoshop. Однак тисячі туристів доводять, що природне явище не потребує жодних корективів, адже гори виглядають казково.

Китай приваблює відпочивальників не тільки красою рисових полів, колоритом населених пунктів та дивовижними технологіями в мегаполісах. Чільне місце серед туристичних маршрутів займають скелі Чжан'е Данкс. Барвисті гірські формування Геологічного парку в китайській провінції Ганьсу зачаровують неймовірними кольорами. 

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Казкові краєвиди здаються розмальованими горами. Насправді ж це унікальний тип петрографічної геоморфології, яка є тільки в Китаї. Кольорові скелі складаються з червоних пісковиків і конгломератів. 

"Приблизно 100 мільйонів років тому тут був внутрішній басейн, куди вода несла багато мулу. В результаті глобально високих температур, водойма висохла, а осад окислився і прийняв колір іржі. Близько 70 мільйонів років назад червоний шар сформувався в басейні, відомому, як "крейдове ліжко", – пояснили науковці. 

Варто зазначити, що скелі Чжан'е Данкс виглядають дивовижно як з насиченими кольорами, так і без втручання жодних фоторедакторів. Туристи показали різні світлини, які передають красу унікального гірського масиву в Китаї. 

 

 

Допис, поширений Di Liu (@diannaliu)

 

 

 

 

Допис, поширений Savoy (@i.conversations)

 

 

 

 

Допис, поширений Dedy Honasan (@dedd07)

 

 

 

 

Допис, поширений Di Liu (@diannaliu)

 

 

 

Допис, поширений Tobias (@tobioz)

 

 

Теги: LifeStyle Подорожі Китай
Джерело: 24 Канал
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