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      Мережу підкупу виборців для нардепа з "Відродження" викрили на Одещині

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      Поліція викрила мережу підкупу виборців для голосування за нардепа Віталія Барвіненка
      Поліція викрила мережу підкупу виборців для голосування за нардепа Віталія Барвіненка / Прес-служба Нацполіції

      Поліція викрила мережу з 20 осіб, які організували підкуп виборців на Одещині на користь кандидата в народні депутати з групи "Партія Відродження" Віталія Барвіненка. Цей політик також є чинним нардепом і був обраний по виборчому округу №141 в Одеській області.

      В обмін на фото бюлетеня виборцям пропонували до 1500 гривень, повідомили в поліції. 

      Читайте також: Агітатор за "Європейську солідарність" розсилав повідомлення проти партії "Голос", – поліція

      Так, у день голосування виборці повинні були сфотографувати бюлетень у кабінці для голосування з відміткою про голос за Барвіненка і фото викласти в месенджер.

      Зловмисники вели агітацію, формували списки та розподіляли гроші у місті Білгород-Дністровський та в Татарбунарському та Кілійському районах Одещини. Серед причетних до схеми осіб – голови сільських рад та особи з авторитетом серед місцевих жителів.

      Поліцейські вилучили списки з прізвищами тих, хто "продали" свої голоси та списки із зазначенням грошей для підкупу виборців. Також вилучили телефони з перепискою між учасниками злочинної групи, ноутбуки зі списками "куплених" виборців, їхні дані тощо.

      Правоохоронці відкрили справу про підкуп виборця.

      Дивіться відео про те, як поліція викрила мережу підкупу виборців на Одещині:

      Дізнайтеся, за скільки на Закарпатті скуповують голоси виборців

      Яке покарання загрожує за продаж голосу на парламентських виборах?

      • Штраф у розмірі від 1 тисячі 700 гривень до 5 тисяч 100 гривень;
      • виправні роботи до 2 років;
      • обмеження волі до 2 років.

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Порушення на виборах Поліція Новини Одеси Відродження Барвіненко Віталій Дмитрович Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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