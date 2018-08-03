Мережу розбурхали фото принца Вільяма і його сина Джорджа в однаковому одязі

Принц Вільям (зліва) і принц Джордж (справа) / Фото з відкритих джерел

Королева Великобританії Єлизавета II строго контролює гардероб усіх членів королівської родини. Так, у Мережі помітили надзвичайну схожість одягу сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон, принца Джорджа на речі, які одягав його батько у дитинстві.