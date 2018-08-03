Мережу розбурхали фото принца Вільяма і його сина Джорджа в однаковому одязі
Королева Великобританії Єлизавета II строго контролює гардероб усіх членів королівської родини. Так, у Мережі помітили надзвичайну схожість одягу сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон, принца Джорджа на речі, які одягав його батько у дитинстві.
Західні ЗМІ опублікували знімки, на яких зображені принц Вільям і його син принц Джордж в одному віці.
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Цікаво, що стиль одягу спадкоємців у дитинстві є абсолютно ідентичним.
Принц Вільям (зліва) і його син принц Джордж (справа)
Джерело: 24 Канал
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