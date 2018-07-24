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Мережу розбурхав коментар Сари Джесіки Паркер актору з серіалу "Секс і місто"

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Сара Джесіка Паркер та Кріс Нот
Сара Джесіка Паркер та Кріс Нот / Фото з вільних джерел

Голлівудська акторка Сара Джесіка Паркер струснула мережу грайливим коментарем своєму "коханому" з серіалу "Секс і місто" Крісу Ноту.

Актор Кріс Нот, який зіграв роль чарівного ловеласа містера Біга та коханого журналістки Керрі Бредшоу, опублікував звабливе фото у своєму блозі. На знімку знаменитість позує перед камерою у спортивному залі. Кріс Нот похизувався своїми сильними біцепсами. чим привернув увагу прихильниць з усього світу. 

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Та не тільки закохані дівчата відреагували на допис ефектного Кріса Нота, але й його сценічна кохана у серіалі "Секс і місто". Сара Джесіка Паркер не втрималась та написала грайливе повідомлення під фото. 

Ти продовжуєш виглядати прекрасно,
– написала вона. 

На це Кріс Нот відповів за допомогою емоджі: чоловік відправив акторці поцілунок та підморгнув їй. Це і стало причиною чималих обговорень прихильників серіалу "Секс і місто", які залюбки стежили за реальними стосунками двох зірок. 

"Я ахнув, коли побачив це коментар", "Містер Біг та Керрі – це була б чудова пара", "Ця коротка переписка зробила щасливими ціле покоління прихильників", "Ви зіграли чудову історію кохання. От би в житті і так", "Тепер я весь час думаю про ваше спілкування поза екраном", – написали схвильовані прихильники акторів. Інші ж користувачі мережі пожартували, що ЗМІ тепер можуть таємно одружити Сару Джесіку Паркер та Кріса Нота. 

Хто така Сара Джесіка Паркер?
Голівудська акторка, яка зіграла у фільмах "Куди поділись Моргани", "Я не знаю, як вона це робить", "Кохання та інші неприємності", "Римські побачення", "Клуб перших дружин та ін. З 1996 року Сара Джесіка Паркер щаслива у шлюбі з актором Метью Бродеріком. У пари є троє дітей.

Щодо особистого життя Кріса Нота, то актор у 2012 році одружився з подругою Тарою Вілсон. Пара була знайома понад 10 років, а їхні романтичні стосунки – це справжня історія для фільму про "Попелюшок".

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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