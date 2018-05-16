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Мережу розбурхав новий фільм про історію кохання Меган Маркл та принца Гаррі

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"Гаррі і Меган: Королівська історія кохання" / Фото з відкритих джерел

13 травня відбулась довгоочікувана прем’єра фільму "Гаррі і Меган: Королівська історія кохання", в якій було показано ключові сцени з їхнього знайомства та підготувань до весілля, яке відбудеться 19 травня 2018 року.

Щодо документальної стрічки, то глядачі розділились на два табори: одні прихильники королівської сім’ї із захопленням дивились фільм на американському телеканалі Lifetime, інші ж продовжують критикувати невдалий акторський склад та події у фільмі.

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Офіційний постер фільму "Гаррі і Меган: Королівська історія кохання"

Творці фільму "Гаррі і Меган: Королівська історія кохання" показали першу зустріч в ресторані в Лондоні, спільну поїздку в Південну Африку, весілля Піппи Міддлтон, знайомство з королевою Єлизаветою II і з членами сім'ї, пропозиція руки і серця в котеджі Гаррі, момент підпису королеви офіційного дозволу на шлюб і перший офіційний візит Меган в якості нареченої принца в Ноттінгем.


Принц Гаррі (Мюррей Фрейсер)​ і Меган Маркл (Паріс Фітц-Хенлі)

Варто нагадати, що головними героями стрічки "Гаррі і Меган: Королівська історія кохання" стали Паріс Фітц-Хенлі (в ролі Меган Маркл) і Мюррей Фрейсер (в ролі принца Гаррі). Ролі інших членів королівських сімей виконали: Єлизавета II (актриса Меггі Салліван), принц Чарльз (Стів Култер), герцогиня Корнуольська (Дебора Рамсі), принц Вільям (Берджесс Ебернетті), Кейт Міддлтон (Лаура Мітчелл), принц Джордж (Престон Карват) і принцеса Шарлотта (Бріела Вайнтрауб).

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Принц Гаррі (Мюррей Фрейсер)​, Меган Маркл (Паріс Фітц-Хенлі) і Єлизавета II (Меггі Салліван)

Кінокритики зазначають, що в фільмі найкраще зіграв дует акторів, які виконали ролі принца Гаррі та Меган Маркл. Щодо решти акторів, то відносини герцога і герцогині Кембриджських, на їхню думку, показали досить "холодними", а сама Кейт пересувалась у фільмі "як робот". Принца Вільяма навіть назвали 43-річним бухгалтером з Огайо. Образ королеви Єлизавети II теж не сподобався глядачам, тому вони радять самій Її Величності не дивитись цю стрічку.

"Хто замінив принца Вільяма цим 43-річним бухгалтером з Огайо?".

"Намагалася подивитися "Гаррі і Меган: Королівська історія кохання". Ні дякую".

"Вже 17 хвилин дивлюся фільм і немає жодної згадки ні про її блог, ні про канадську лінії одягу. Відчуваю себе пограбованим".

 

 

 

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Додамо, що в рейтингу IMDb фільм "Гаррі і Меган: Королівська історія кохання" відзначений високими 7,5 балами, в той час як стрічка про принца Вільяма і Кейт Міддлтон в 2011 році була оцінена в 5,0 балів.

"Гаррі і Меган: Королівська історія кохання": дивитись відео трейлеру онлайн

 

Теги: LifeStyle Кіно Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл Королівське весілля Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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