Мережу розбурхав новий фільм про історію кохання Меган Маркл та принца Гаррі

13 травня відбулась довгоочікувана прем’єра фільму "Гаррі і Меган: Королівська історія кохання", в якій було показано ключові сцени з їхнього знайомства та підготувань до весілля, яке відбудеться 19 травня 2018 року.

Щодо документальної стрічки, то глядачі розділились на два табори: одні прихильники королівської сім’ї із захопленням дивились фільм на американському телеканалі Lifetime, інші ж продовжують критикувати невдалий акторський склад та події у фільмі.

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Офіційний постер фільму "Гаррі і Меган: Королівська історія кохання"

Творці фільму "Гаррі і Меган: Королівська історія кохання" показали першу зустріч в ресторані в Лондоні, спільну поїздку в Південну Африку, весілля Піппи Міддлтон, знайомство з королевою Єлизаветою II і з членами сім'ї, пропозиція руки і серця в котеджі Гаррі, момент підпису королеви офіційного дозволу на шлюб і перший офіційний візит Меган в якості нареченої принца в Ноттінгем.



Принц Гаррі (Мюррей Фрейсер)​ і Меган Маркл (Паріс Фітц-Хенлі)

Варто нагадати, що головними героями стрічки "Гаррі і Меган: Королівська історія кохання" стали Паріс Фітц-Хенлі (в ролі Меган Маркл) і Мюррей Фрейсер (в ролі принца Гаррі). Ролі інших членів королівських сімей виконали: Єлизавета II (актриса Меггі Салліван), принц Чарльз (Стів Култер), герцогиня Корнуольська (Дебора Рамсі), принц Вільям (Берджесс Ебернетті), Кейт Міддлтон (Лаура Мітчелл), принц Джордж (Престон Карват) і принцеса Шарлотта (Бріела Вайнтрауб).

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Принц Гаррі (Мюррей Фрейсер)​, Меган Маркл (Паріс Фітц-Хенлі) і Єлизавета II (Меггі Салліван)

Кінокритики зазначають, що в фільмі найкраще зіграв дует акторів, які виконали ролі принца Гаррі та Меган Маркл. Щодо решти акторів, то відносини герцога і герцогині Кембриджських, на їхню думку, показали досить "холодними", а сама Кейт пересувалась у фільмі "як робот". Принца Вільяма навіть назвали 43-річним бухгалтером з Огайо. Образ королеви Єлизавети II теж не сподобався глядачам, тому вони радять самій Її Величності не дивитись цю стрічку.

"Хто замінив принца Вільяма цим 43-річним бухгалтером з Огайо?".

who replaced prince william with this 43-year-old accountant from Ohio #ARoyalRomance pic.twitter.com/afvWW8od7v — Claire Fallon (@ClaireEFallon) 14 мая 2018 г.

"Намагалася подивитися "Гаррі і Меган: Королівська історія кохання". Ні дякую".

Tried watching Harry and Meghan: A Royal Romance. No thank you.. I’d rather watch Harry and the Henderson’s on a 24 hour loop. — Kristie (@krisweeaks) 16 мая 2018 г.

"Вже 17 хвилин дивлюся фільм і немає жодної згадки ні про її блог, ні про канадську лінії одягу. Відчуваю себе пограбованим".

I'm 17 minutes into "Meghan & Harry: A Royal Romance" and neither her lifestyle blog nor her Canadian department store clothing line have been mentioned. I feel robbed. — Guy Branum (@guybranum) 15 мая 2018 г.

Thoughts on #ARoyalRomance so far:

- Parisa is an amazing Meghan Markle. Harry's actor is great, too.

- Someone at Lifetime reeeeally doesn't like Kate Middleton. I mean damn. Leave my girl alone.

- I love the issues they're addressing.

- The romance is believable & sweet. — Reina Valentine (@ReinaVCosplay) 14 мая 2018 г.

William and Kate watching the way they are being portrayed in this movie.....#ARoyalRomance pic.twitter.com/N6PCfdJgK5 — Mandy (@SF49ERS1946) 14 мая 2018 г.

Lmaoooo Lifetime did Prince William SO dirty this time... #ARoyalRomance pic.twitter.com/MUlCpFSpFQ — Ellen Laurers (@LaurenDramaGirl) 14 мая 2018 г.

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Додамо, що в рейтингу IMDb фільм "Гаррі і Меган: Королівська історія кохання" відзначений високими 7,5 балами, в той час як стрічка про принца Вільяма і Кейт Міддлтон в 2011 році була оцінена в 5,0 балів.

"Гаррі і Меган: Королівська історія кохання": дивитись відео трейлеру онлайн