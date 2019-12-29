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      Мережу шокували деталі відремонтованого Шулявського мосту: фото

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      Шулявський міст після ремонту / twitter.com/Vitaliy_Klychko

      В мережі з'явилися знімки, зроблені під відремонтованим Шулявським мостом у Києві. На фото видно, що опори шляхопроводу, який витримав на собі вагу 8 фур, ймовірно, укріплені звичайними дерев’яними дошками.

      Шулявський міст урочисто відкрили 28 грудня після 10 місяців ремонту. Мер Києва Віталій Кличко в костюмі Діда Мороза проїхався шляхопроводом на квадроциклі.

      Дивіться фото і відео, як Кличко відкривав Шулявський міст

      Вже наступного дня в соцмережі виклали знімки з укріпленими дерев’яними дошками опорами шляхопроводу. Таке "інженерне рішення" зафіксоване на кожній з опор шляхопроводу, написав у фейсбуці блогер Богдан Тицький.

      "Я спершу не повірив. Тому поїхав перевірити. Це фото нововідкритого Шулявського мосту. І так під усіма опорами. Будівництво моста обійшлося трохи більше мільярда гривень..." – написав Тицький.

      У коментарях до допису багато користувачів обурилися дошками на опорах, особливо враховуючи чималу вартість конструкції. Водночас дехто з користувачів припустив, що робітники просто не встигли прибрати підкладки, покладені перед зварюванням.

      Шулявський міст Київ ремонт коментарі
      Реакція мережі на дерев'яні дошки під Шулявським мостом

      Що відомо про будівництво Шулявського мосту? Міст частково обвалився в лютому 2017 року. Після цього на міст заборонили заїжджати вантажівкам, але дехто з водіїв не звертав увагу на заборону. Оскільки таке навантаження міст міг не витримати, його довелося ремонтувати. Щодо вартості ремонту, то спершу ціна в тендері становила 595 мільйонів гривень, проте до кінця всіх робіт збільшилася до 1,2 мільярда гривень.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Ремонт Новини Києва Шулявський міст Скандал Будівництво
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