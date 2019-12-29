Мережу шокували деталі відремонтованого Шулявського мосту: фото

В мережі з'явилися знімки, зроблені під відремонтованим Шулявським мостом у Києві. На фото видно, що опори шляхопроводу, який витримав на собі вагу 8 фур, ймовірно, укріплені звичайними дерев’яними дошками.

Шулявський міст урочисто відкрили 28 грудня після 10 місяців ремонту. Мер Києва Віталій Кличко в костюмі Діда Мороза проїхався шляхопроводом на квадроциклі.

Дивіться фото і відео, як Кличко відкривав Шулявський міст

Вже наступного дня в соцмережі виклали знімки з укріпленими дерев’яними дошками опорами шляхопроводу. Таке "інженерне рішення" зафіксоване на кожній з опор шляхопроводу, написав у фейсбуці блогер Богдан Тицький.

"Я спершу не повірив. Тому поїхав перевірити. Це фото нововідкритого Шулявського мосту. І так під усіма опорами. Будівництво моста обійшлося трохи більше мільярда гривень..." – написав Тицький.

У коментарях до допису багато користувачів обурилися дошками на опорах, особливо враховуючи чималу вартість конструкції. Водночас дехто з користувачів припустив, що робітники просто не встигли прибрати підкладки, покладені перед зварюванням.



Реакція мережі на дерев'яні дошки під Шулявським мостом

Що відомо про будівництво Шулявського мосту? Міст частково обвалився в лютому 2017 року. Після цього на міст заборонили заїжджати вантажівкам, але дехто з водіїв не звертав увагу на заборону. Оскільки таке навантаження міст міг не витримати, його довелося ремонтувати. Щодо вартості ремонту, то спершу ціна в тендері становила 595 мільйонів гривень, проте до кінця всіх робіт збільшилася до 1,2 мільярда гривень.