Мережу зачаровують казкові фото Ісландських коней
У мережі ширяться знімки фотографа Дрю Доггета, який створив казкову серію з Ісландськими конями. У поєднанні з неймовірною природою роботи митця виглядають справді приголомшливо.
Фото опублікувало видання Bored Panda.
Ісландські коні уже понад тисячу років не змішуються з іншими породами, через острівну ізоляцію Ісландії. Середній зріст тварин заледве сягає 145 сантиметрів, тому їх вважають за поні.
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Джерело: 24 Канал
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