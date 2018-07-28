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Мережу зачаровують казкові фото Ісландських коней

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У мережі ширяться знімки фотографа Дрю Доггета, який створив казкову серію з Ісландськими конями. У поєднанні з неймовірною природою роботи митця виглядають справді приголомшливо.

Фото опублікувало видання Bored Panda.

Ісландські коні уже понад тисячу років не змішуються з іншими породами, через острівну ізоляцію Ісландії. Середній зріст тварин заледве сягає 145 сантиметрів, тому їх вважають за поні.

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Теги: LifeStyle світ тварин Ісландія Фотоновини Подорожі
Джерело: 24 Канал
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