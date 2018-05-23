Мережу зачарували казкові портрети з квітами: фото

Митці дедалі частіше експериментують, вводячи у мистецтво нові зразки творчості. Так, художниця з псевдонімом Omerika вирішила створити дивовижні портрети, в яких не видно обличчя моделі. Результат роботи просто вражає.

Художниця вправно створює фотографії на межі реальності. Вона не тільки експериментує з формою, замінюючи обличчя людини на квіти, але й з кольорами. До сюрреалістичних портретів Omerika додає трішки магії, що відзначили користувачі мережі.

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На роботах художниці видно образи людського тіла та пелюстки квітів і рослин. Яскраві роботи приковують до себе увагу та заворожують глядачів.

Майже всі мої портрети частково безликі і трохи сюрреалістичні, але чимало з них має повторювані елементи природи,

– зазначила Omerika.

Свої досягнення майстриня демонструє на сторінці в Instagram. Майже 20 тисяч людей стежать за творчістю Omerika та щодня милується її новими роботами.

Допис, поширений Omer (@omerika) 13 Січ 2018 р. о 9:17 PST

Допис, поширений Omer (@omerika) 18 Лис 2017 р. о 10:05 PST

Допис, поширений Omer (@omerika) 30 Вер 2017 р. о 10:23 PDT



Роботи художниці, які заворожують



Сюрреалістичні портрети



Дивовижні фотороботи художниці