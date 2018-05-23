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Мережу зачарували казкові портрети з квітами: фото

608 Читать новость на русском
Роботи художниці Omerika
Роботи художниці Omerika / Фото із соцмереж

Митці дедалі частіше експериментують, вводячи у мистецтво нові зразки творчості. Так, художниця з псевдонімом Omerika вирішила створити дивовижні портрети, в яких не видно обличчя моделі. Результат роботи просто вражає.

Художниця вправно створює фотографії на межі реальності. Вона не тільки експериментує з формою, замінюючи обличчя людини на квіти, але й з кольорами. До сюрреалістичних портретів Omerika додає трішки магії, що відзначили користувачі мережі. 

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На роботах художниці видно образи людського тіла та пелюстки квітів і рослин. Яскраві роботи приковують до себе увагу та заворожують глядачів. 

Майже всі мої портрети частково безликі і трохи сюрреалістичні, але чимало з них має повторювані елементи природи,
– зазначила Omerika.

Свої досягнення майстриня демонструє на сторінці в Instagram. Майже 20 тисяч людей стежать за творчістю Omerika та щодня милується її новими роботами. 

 

Допис, поширений Omer (@omerika)

 

Допис, поширений Omer (@omerika)

 

Допис, поширений Omer (@omerika)


Роботи художниці, які заворожують


Сюрреалістичні портрети


Дивовижні фотороботи художниці


Краса природи і людського тіла
 

Теги: LifeStyle Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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