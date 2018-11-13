Мережу зачарував містичний ролик "Монах" на пісню DakhaBrakha від фільмейкера з Нью-Йорка

Український анімаційний фільмейкер Сашко Даниленко презентував свою нову відеороботу, в які показав моторошний хоррор за мотивами пісні гурту DakhaBrakha. Автор зазначає, що народна пісня "Монах" є веселою, однак українські артисти з DakhaBrakha дали їй нове тривожне звучання, що він намагався і перенести у кліпі.

Така колаборація (співпраця) митця та українського гурту вже друга на рахунку Даниленка. Свою першу роботу він створив за мотивами пісні "Карпатський реп". Ідею для другої екранізації пісні "Монах" він виношував майже два роки, а реалізовував – три місяці.

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"Для мене головною темою стало сприйняття правди та неправди. Метаморфоза моралі. Це історія не тільки про монаха, а про будь-яку людину, на чию долю випадають надмірні вимоги та моральні сподівання", – поділився український фільмейкер.



Сашко Даниленко презентував ролик на пісню "Монах" гурту DakhaBrakha / 24 канал

Головною темою містичного ролика є відображення моральності і церкви. У відео можна побачити головний символ, який супроводжує весь 5-хвилинний ролик: дівочий вінок, що символізує одвічну дівочу красу. Автор роботи з Нью-Йорка додає, що не хоче, аби глядачі якось ототожнювали себе з головним героєм, тому що на його думку варто поглянути на ситуацію з різних ракурсів.

В проекті я намагався відійти від конкретної конфесії, тому що подібні події можуть відбуватися у будь-якому канонічному середовищі. Самі люди є джерелом зла й несправедливості, а церква – ідеальною платформою реалізації гріхів. Це делікатна тема, якраз тому її треба висвітлювати з різних кутів,

– прокоментував Сашко Даниленко.

Дивитись відео на пісню "Монах" гурту DakhaBrakha:

Відеоролик "Монах" з'явився на YouTube-каналі Сашка Даниленка 12 листопада і його переглянуло лише кілька сотень разів, але прихильники митця вже залишають свої захопливі коментарі: "Так! Ще й не довго довелося чекати!", "Це геніально!", "Божевільний кліп, супер пісня!!!", "Хочу караоке!".