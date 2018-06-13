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Мережу заполонили дивовижні фото червоної рути в Карпатах

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У Карпатах зацвіла червона рута
У Карпатах зацвіла червона рута

Карпати замайоріли червоною рутою. Гори покрились дивовижні квітки, про які співав легендарний Володимир Івасюк.

Червона рута зацвіла на висоті понад 1,5 тисячі метрів. За словами експертів, люди зможуть помилуватись яскравим цвітом на гірських полонинах упродовж 2 тижнів. Так звана квітка кохання уже підкорила мережу.

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Тисячі людей вже встигли побачити дивовижний цвіт червоної рути. Квіти рожевого та інколи червоного кольору створили неймовірну атмосферу в горах. Відтак українці та гості держави активно заповнюють соціальні мережі яскравими та захопливими знімками зі своєї поїздки. Фото, опубліковані в мережі, не залишають байдужими глядачів та змушують збирати речі та їхати в мальовничі Карпати. 

"Сонце пече, річка тече, червона рута цвіте гаряче", – кумедно написали користувачі мережі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Новини України Подорожі відпочинок
Джерело: 24 Канал
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