Мережу заполонили дивовижні фото червоної рути в Карпатах

Карпати замайоріли червоною рутою. Гори покрились дивовижні квітки, про які співав легендарний Володимир Івасюк.

Червона рута зацвіла на висоті понад 1,5 тисячі метрів. За словами експертів, люди зможуть помилуватись яскравим цвітом на гірських полонинах упродовж 2 тижнів. Так звана квітка кохання уже підкорила мережу.

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Тисячі людей вже встигли побачити дивовижний цвіт червоної рути. Квіти рожевого та інколи червоного кольору створили неймовірну атмосферу в горах. Відтак українці та гості держави активно заповнюють соціальні мережі яскравими та захопливими знімками зі своєї поїздки. Фото, опубліковані в мережі, не залишають байдужими глядачів та змушують збирати речі та їхати в мальовничі Карпати.

"Сонце пече, річка тече, червона рута цвіте гаряче", – кумедно написали користувачі мережі.

Допис, поширений Юлия Козлова (@lulu83xehca) 12 Чер 2018 р. о 2:17 PDT

Допис, поширений Незабутні пригоди в Карпатах! (@poraprygod) 11 Чер 2018 р. о 1:02 PDT

Допис, поширений користувачем @elenast111 11 Чер 2018 р. о 4:19 PDT

Допис, поширений Алексей Карнаухов (@lost_in_svu) 9 Чер 2018 р. о 9:37 PDT

Допис, поширений Руслана Бовталюк (@ruslana_bovtalyuk) 6 Чер 2018 р. о 12:40 PDT

Допис, поширений ~ Паша Смарж ~ (@pasha_smarzh) 6 Чер 2018 р. о 10:01 PDT

Допис, поширений Irina Stepanenko (@stepanenko_iris) 5 Чер 2018 р. о 10:07 PDT

Допис, поширений Tania Kulish (@_tania_kul_) 4 Чер 2018 р. о 2:10 PDT

Допис, поширений Український Instagram (@ukrainian_insta) 10 Чер 2018 р. о 12:07 PDT

Допис, поширений Віра Волошина (@viravoloshina) 12 Чер 2018 р. о 2:01 PDT