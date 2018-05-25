Мережу зірвали архівні фото принца Вільяма та Кейт Міддлтон напідпитку

Герцоги Кембриджські – принц Вільям та Кейт Міддлтон – є своєрідним символом ідеальної сім'ї, втіленням скромності та королівських традицій. Однак не завжди внук Єлизавети ІІ був прикладом для наслідування. Зокрема, у мережі з'явились фото, на яких видно відому пару напідпитку.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон – ідеал подружніх стосунків для британців та всього світу. Знаменита пара демонструє ніжність, грацію та витонченість під час кожного свого виходу. При цьому герцог Кембриджський мило піклується про свою дружину та підтримує її в складні моменти.

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Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 23 Кві 2018 р. о 10:22 PDT

Однак не завжди пара виглядала та поводилась настільки ідеально. Як і будь-які інші студенти, принц Вільям та Кейт Міддлтон полюбляли брати участь у запальних вечірках, не відмовляючись від алкоголю. Так, фотограф Макс Баттерворт зафіксував вихід королівської пари, яка була напідпитку. Світлини спричинили резонанс у мережі. Про це повідомляє The Daily Mail.

На знімках принц Вільям та Кейт Міддлтон сідають в машину після гучної вечірки у 2007 році. Герцогиня не в захваті від уваги фотографа, що видно на світлині. Водночас принц Вільям з напівзакритими очима вмостився в авто.



Кейт Міддлтон напідпитку



Принц Вільям після гучної вечірки

В архівах фотографа знайшлось і фото юного принца Гаррі. На диво, хлопець, який полюбляв хильнути в барах та відзначитись бунтарською поведінкою, стримано пройшов повз фотографа.



Принц Гаррі в Лондоні