Мережу зірвали інтимні фото Бейонсе та Jay-Z: знімки 18+

Американська співачка Бейонсе вкотре здивувала прихильників гарячими кадрами. У мережу потрапили інтимні знімки артистки та її чоловіка Jay-Z.

Бейонсе не соромиться демонструвати свою сексуальність та привабливість. Однак інколи кадри із життя зірки є досить провокативними. До таких належать нещодавні знімки з сімейного архіву, які з'явились у мережі.

Читайте також: Бейонсе сексуально станцювала поряд з Jay-Z: гаряче відео

Інтимні фото Бейонсе опублікувала у книзі про спільний гастрольний тур з Jay-Z, який триватиме до осені 2018 року. На фото оголена зірка лежить біля свого чоловіка, ніжно обіймаючи його. На інших знімках – артистка в прозорих бікіні читає газету поряд із зірковим коханим та готується зануритись у воду без вбрання.

Допис, поширений Beyoncé Giselle Knowles Carter (@beybsasha) 9 Чер 2018 р. о 8:44 PDT

Допис, поширений Beyoncé Giselle Knowles Carter (@beybsasha) 9 Чер 2018 р. о 8:41 PDT

Допис, поширений Beyoncé Giselle Knowles Carter (@beybsasha) 9 Чер 2018 р. о 8:43 PDT

Досить відверті знімки викликали шквал коментарів в мережі. Одні прихильники із захватом коментували інтимні фото Бейонсе, інші – нещадно критикували пару за такі фото. "Я не розумію, для чого це. Чоловіки люблять вас і одягнену", "Дещо повинно залишатись приватним у житті", "Я шокований", "Ви як Кім Кардашян", – зазначили користувачі мережі.