21:52
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
28°C 12°C
  • вівторок
    26°C 16°C
  • середа
    21°C 16°C
  • четвер
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Мережу зірвали інтимні фото Бейонсе та Jay-Z: знімки 18+

380 Читать новость на русском
Оголена Бейонсе: архівні знімки
Оголена Бейонсе: архівні знімки / Фото з вільних джерел

Американська співачка Бейонсе вкотре здивувала прихильників гарячими кадрами. У мережу потрапили інтимні знімки артистки та її чоловіка Jay-Z.

Бейонсе не соромиться демонструвати свою сексуальність та привабливість. Однак інколи кадри із життя зірки є досить провокативними. До таких належать нещодавні знімки з сімейного архіву, які з'явились у мережі. 

Читайте також: Бейонсе сексуально станцювала поряд з Jay-Z: гаряче відео

Інтимні фото Бейонсе опублікувала у книзі про спільний гастрольний тур з Jay-Z, який триватиме до осені 2018 року. На фото оголена зірка лежить біля свого чоловіка, ніжно обіймаючи його. На інших знімках – артистка в прозорих бікіні читає газету поряд із зірковим коханим та готується зануритись у воду без вбрання. 

 

 

 

Досить відверті знімки викликали шквал коментарів в мережі. Одні прихильники із захватом коментували інтимні фото Бейонсе, інші – нещадно критикували пару за такі фото. "Я не розумію, для чого це. Чоловіки люблять вас і одягнену", "Дещо повинно залишатись приватним у житті", "Я шокований", "Ви як Кім Кардашян", – зазначили користувачі мережі. 

Теги: LifeStyle Бейонсе Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Розгін мітингу під Радою: кого досі переслідують підлеглі Авакова та Луценка
сьогодні, 21:30 Розгін мітингу під Радою: кого досі переслідують підлеглі Авакова та Луценка
Єгор Соболєв 139
Готівковий курс валют 11 червня: долар і євро впали після різкого стрибка
сьогодні, 19:40 Готівковий курс валют 11 червня: долар і євро впали після різкого стрибка
542
"Висадка в Нормандії": що зміниться для України?
сьогодні, 21:01 "Висадка в Нормандії": що зміниться для України?
506
ТОП-5 маршрутів для походів: від новачків до профі
сьогодні, 20:02 ТОП-5 маршрутів для походів: від новачків до профі
Настя Сукач 285
Інвестори для України: свої проти чужих
сьогодні, 19:02 Інвестори для України: свої проти чужих
Яніна Ткачук 308
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук