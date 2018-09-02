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Мережу зірвав казковий кліп гурту LSD зі співачкою Sia: ефектне відео

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Казковий кліп співчаки Sia зірвав мережу
Казковий кліп співчаки Sia зірвав мережу / Скріншот

Відомий проект LSD, в який входять ді-джей Діпло, співачка Sia та репер Labrinth, випустили казковий кліп на пісню "Thunderclouds". Упродовж 3 днів ролик зірвав мережу за кількістю переглядів.

Sia так і не з'явилась у ролику, однак замість неї традиційно зіграла роль молода танцівниця Медді Зіглер, яка приміряла різнокольорову перуку. У ролику дівчина безтурботно танцювала на даху машини, за кермом якої був ді-джей Діпло. Автомобіль наче перебував у казковій країні, де всі їздять серед рожевих хмар із цукерками. 

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Такий казковий кліп упродовж 3 днів після публікації зібрав понад 10 мільйонів переглядів. Режисером успішного ролика був знаменитий Ернест Десумбіла. 

Дивіться новий кліп гурту LSD – "Thunderclouds" (відео):

 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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