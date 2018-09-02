Мережу зірвав казковий кліп гурту LSD зі співачкою Sia: ефектне відео
Відомий проект LSD, в який входять ді-джей Діпло, співачка Sia та репер Labrinth, випустили казковий кліп на пісню "Thunderclouds". Упродовж 3 днів ролик зірвав мережу за кількістю переглядів.
Sia так і не з'явилась у ролику, однак замість неї традиційно зіграла роль молода танцівниця Медді Зіглер, яка приміряла різнокольорову перуку. У ролику дівчина безтурботно танцювала на даху машини, за кермом якої був ді-джей Діпло. Автомобіль наче перебував у казковій країні, де всі їздять серед рожевих хмар із цукерками.
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Такий казковий кліп упродовж 3 днів після публікації зібрав понад 10 мільйонів переглядів. Режисером успішного ролика був знаменитий Ернест Десумбіла.
Дивіться новий кліп гурту LSD – "Thunderclouds" (відео):