Мережу зворушили фото доньки Андрія Бєднякова
Зіркове подружжя телеведучих Андрія Бєднякова і Анастасії Короткої намагаються ніколи не коментувати тему сім'ї, щоб вберегтися від надмірної уваги. Проте у День захисту дітей дружина Бєднякова опублікувала фото спільної доньки Ксенії.
Анастасія Коротка показала "сонячні" світлини на своїй сторінці в Instagram.
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"Сьогодні і день дітей, і день літа. Загалом, усе найвеселіше", – прокоментувала телеведуча.
Джерело: 24 Канал
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