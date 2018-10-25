Мережу зворушило відео, як зірки "Дизель шоу" співають з Мариною Поплавською

У соцмережах з'явилося відео, як артисти ''Дизель Шоу'' разом з Мариною Поплавською, яка загинула в ДТП під Києвом, чуттєво співають разом під караоке.

Відповідне відео оприлюднив актор "Дизель шоу", КВН-щик Євген Сморигін в своєму Instagram.

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Ми дуже любили співати. Часто збиралися у когось в номері та співали у караоке! Старі добрі пісні! Який прекрасний голос!

– зазначив артист.

На записі видно та чути, як зірки співають пісню "Замыкая круг".

Також, він повідомив, що сьогодні, 26 жовтня, в ефір вийде концерт, присвячений особисто загиблій Марині Поплавській та її виступам, ролям і номерам.

Зауважимо, відповідне відео Сморигін опублікував у рамках флешмобу "Марина з нами", який запустили колеги артистки, аби зберегти пам'ять про неї.

Нагадаємо, 20 жовтня вранці на Київщині автобус із акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. Внаслідок ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Окрім того, постраждали та були госпіталізовані актори "Дизель Шоу" Яна Глущенко та Єгор Крутоголов.

Хто така Марина Поплавська?Акторка програм "Дизель Шоу", "На трьох", "DIZEL ранок", співачка, популярна ведуча, редактор української асоціації КВН. Була капітаном команди КВН "Дівчата з Житомира". Також працювала вчителькою української мови та літератури в школі.