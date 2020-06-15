За даними ЗМІ, політична партія "Слуга народу" планує висунути медиків у мери Києва й Дніпра. На міського голову столиці може балотуватися головний санлікар Віктор Ляшко, а в мери Дніпра – головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні Сергій Риженко.

До таких дій партія може вдатися через високі рейтинги підтримки чинних міських голів у цих містах, пише видання "РБК-Україна".

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Чи може Ляшко стати мером Києва

Видання зазначає, що кандидатуру Віктора Ляшка запропонував сам Президент України Володимир Зеленський. Нині медик працює головним санлікарем України й заступником міністра охорони здоров'я.

Цей політичний "трюк" справді може спрацювати, оскільки рівень довіри суспільства до Віктора Ляшка зріс під час пандемії коронавірусу. Крім того, він отримав неабияку впізнаваність у суспільстві.

Соціологічні дослідження показали, що Ляшкові українці довіряють більше, ніж чинному главі МОЗ і його попередникам. Щоправда, у Києві високі рейтинги має і мер Віталій Кличко.

За кого кияни проголосували б у травні:

Віталій Кличко (41,1%) – чинний мер Києва;

Андрій Пальчевський (8,8%) – політик і телеведучий;

Сергій Притула (8%) – шоумен і політик, екскандидат у ВРУ від "Голосу";

Олександр Омельченко (7,8%) – ексмер Києва у 1999 – 2006 роках;

Дмитро Гордон (7,8%) – журналіст.

Це опитування провела соціологічна група Socis у період 8 – 20 травня 2020 року.

За даними "Рейтингу", Вікторові Ляшку довіряють 41% українців. Втім це лише рівень довіри, а не електоральної підтримки. В опитуванні, яке проводили щодо кандидатів у мери Києва, прізвища головного санлікаря поки не було, тож він і не потрапив у рейтинг.

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Сергій Риженко – несподіваний кандидат у мери Дніпра

Саме балотування Сергія Риженка не стане несподіванкою, адже він і зараз займається політикою – у Дніпропетровській облраді. Втім несподіванкою стане, якщо він справді балотуватиметься від "Слуги народу", адже зараз в обласній раді він представляє фракцію "БПП "Солідарності".

Як і Віктор Ляшко, Сергій Риженко раніше працював головним санітарним лікарем України і заступником глави МОЗ – у 2010 році. Нині, крім депутатства в облраді, він є головним лікарем Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова.

Нині мером Дніпра є Борис Філатов. За словами соціологів, рівень підтримки дніпрян у нього "високий". Щоправда, конкретних чисел не називають.

До слова, Сергій Риженко може бути не єдиним медиком, що балотуватиметься у Дніпрі. Також прогнозують, що у мери йтиме Інеса Шевченко – гендиректор обласної реабілітаційної лікарні.

Коли "Слуга народу" визначиться з кандидатами

Голова партії Олександр Корнієнко в коментарі "РБК-Україна" сказав, що "Слуга народу" визначить претендентів на балотування в обласних центрах вже до кінця червня.

Усіх кандидатів для участі у виборах мають визначити вже до середини серпня. Таким чином планують завершити підготовку до виборів ще до старту виборчої кампанії.

Зараз ми всі, зокрема наші штаби, ведемо дуже інтенсивну підготовку, щоб потім, коли почнеться кампанія, ми змогли зайнятися агітацією й іншими юридичними і процедурними питаннями,

– розповів Олександр Корнієнко.