Мері-Кейт Олсен помітили з чоловіком у Нью-Йорку: рідкісні кадри

Улюблениця 1990-2000-х Голлівуду – Мері-Кейт Олсен, разом з чоловіком-французом Олів'є Саркозі і його дочкою прогулювались вулицями Нью-Йорка. Актриса не надто любить увагу папараці, тому на вулицях міст з’являється вкрай рідко.

32-річна кіноактриса Мері-Кейт Олсен і її 49-річний чоловік востаннє виходили разом на офіційному заході в жовтні минулого року. Вчора, 12 червня, їх підловили в районі Вест-Віллдж, – подружжя вирушало на вечерю до доньки Олів’є Саркозі – Марго.

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Олів'є Саркозі з Мері-Кейт Олсен і подругою сім'ї



Олів'є Саркозі з Мері-Кейт Олсен і подругою сім'ї

Як відомо, рідний брат екс-президента Франції та одна з сестер Олсен одружились три роки тому. В Олів’є Саркозі вже був один шлюб, який тривав з 1997 по 2011 рік. В чоловіка є донька Марго, яка тепло прийняла у сім’ю Мері-Кейт Олсен.

Хто така Мері-Кейт Олсен? Американська кіноактриса знаменита своєю участю у низці дитячих та підліткових фільмів. В Мері-Кейт є сестра Ешлі Олсен, яка також знімалась на пару зі своєю сестрою у багатьох стрічках.



Свою акторську кар'єру Мері-Кейт завершила ще в 2011 році. Відтоді вона разом з Ешлі успішно займається бізнесом в індустрії моди. Нещодавно сестри-близнючки отримали престижну нагороду CFDA Awards 2018 в номінації "Найкращий бренд прикрас", представивши модну марку "The Row".