Меріл Стріп продає свій маєток в Нью-Йорку: розкішні фото зсередини

Голлівудська кіноактриса і триразова лауреатка премії "Оскар" Меріл Стріп вирішила продати свій пентхаус в Нью-Йорку за майже 25 мільйонів доларів.

Про це повідомляють на Today.

Великий та розкішний маєток подружжя Меріл Стріп і її чоловіка Дональда Гаммера придбало ще у 2006 році за 10 мільйонів доларів. Через 12 років після життя квартирі, пара виставила її на продаж за вдвічі більшу суму – 24,6 мільйона доларів. Апартаменти розташовані в житловому комплексі River Lofts в престижному районі Tribeca.

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В сонячному маєтку Меріл Стріп панорамні вікна виходять на Манхеттен, зокрема, на річку Гудзон і статую Свободи. У квартирі розміщено чотири великі спальні, дві ванні кімнати, дві гардеробні, вітальні, кухня, їдальня і довга тераса. Наразі подружжя Стріп і Гаммера проживає в резиденції в штаті Коннектикут, США.



Будинок Меріл Стріп в Нью-Йорку