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Меріл Стріп зганьбили через її дружбу зі скандальним Вайнштейном

12:36, сьогодні 665 Читать новость на русском
Меріл Стріп
Меріл Стріп / www.geo.tv

Голлівудська актриса Меріл Стріп поплатилася за свою дружбу зі скандальним кінопродюсером Гарві Вайнштейном, якого звинувачують у секс-злочинах. Акторку невідомі вирішили принизити на плакатах, зобразивши її замовчування правди про злодіяння кіномагната.

Про це пишуть на Daily Wire.

Акторку звинувачують у тому, що вона протягом багатьох років замовчувала інформацію про домагання продюсера. Хоч вона була однією з перших, хто відреагував на секс-скандал у Голлівуді, акторці повірили не всі.

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Так, у Лос-Анджелесі, неподалік від студії 20th Century Fox, у якій незабаром відбудеться прем’єра фільму "Секретне досьє" зі Стріп у головній ролі, з’явилися ганебні плакати. На них Меріл Стріп зображена з написом на очах "Вона знала".

Однією з можливих ініціаторок такої акції вважають кіноактрису Роуз Макгавен, яка однією з перших зізналась у домаганнях Вайнштейна та навіть у згвалтуванні.

Теги: LifeStyle Гарві Вайнштейн Голлівуд Секс-скандал Кіно
Джерело: 24 Канал
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