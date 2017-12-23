Меріл Стріп зганьбили через її дружбу зі скандальним Вайнштейном

Голлівудська актриса Меріл Стріп поплатилася за свою дружбу зі скандальним кінопродюсером Гарві Вайнштейном, якого звинувачують у секс-злочинах. Акторку невідомі вирішили принизити на плакатах, зобразивши її замовчування правди про злодіяння кіномагната.

Про це пишуть на Daily Wire.

Акторку звинувачують у тому, що вона протягом багатьох років замовчувала інформацію про домагання продюсера. Хоч вона була однією з перших, хто відреагував на секс-скандал у Голлівуді, акторці повірили не всі.

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Так, у Лос-Анджелесі, неподалік від студії 20th Century Fox, у якій незабаром відбудеться прем’єра фільму "Секретне досьє" зі Стріп у головній ролі, з’явилися ганебні плакати. На них Меріл Стріп зображена з написом на очах "Вона знала".

#SheKnew

Big love to whoever Ventilated the Venerated child rape apologist #MerylStreep. XOs

Please send some BTC love to those unsavory agents

on my behalf. pic.twitter.com/K9QGITUoxF — Marianne Barnard (M) (@Marianne_M_B) 19 грудня 2017 р.

Однією з можливих ініціаторок такої акції вважають кіноактрису Роуз Макгавен, яка однією з перших зізналась у домаганнях Вайнштейна та навіть у згвалтуванні.