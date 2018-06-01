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Мерилін Монро: найвідоміші фото голлівудської красуні

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Мерилін Монро: найкращі фото
Мерилін Монро: найкращі фото / instyle.com

1 червня 2018 року зірці голлівудського кіно Мерилін Монро могло б виповнитись 92 роки.

Монро назавжди залишила за собою звання секс-символа Голлівуду. До того ж, навіть після смерті актриса є прикладом для наслідування та кумиром багатьох жінок.

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Ми вирішили зібрати найвідоміші фото легендарної діви, аби ще раз пригадати найважливіші події із життя зірки.

Мерилін Морно робить макіяж, 1952

Мерилін Морно робить макіяж, 1952

 

 

 

Мерилін Монро зі своїх другим чоловіком Джої ДіМаджіо

Мерилін Монро у власному домі, 1950-і роки

 

Мерилін Монро у рекламі парфумів Chanel No. 5

Мерилін Монро в 1949 році

Мерилін Монро і Біллі Уайлдер, 1955

Мерилін Монро і Біллі Уайлдер, 1955

Мерилін Монро в квітах, 1950

Мерилін Монро в квітах, 1950

Мерилін Монро курить на даху New York's Ambassador Hotel, 1955

Мерилін Монро курить на даху New York's Ambassador Hotel, 1955

Фотосесія на студії 20th Century-Fox, Лос-Анджелес 1951 рік

Ця зйомка стала останньою в житті актриси, через кілька місяців Мерилін Монро померла.

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Мерилін Монро
Джерело: 24 канал
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