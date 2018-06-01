Мерилін Монро: найвідоміші фото голлівудської красуні

1 червня 2018 року зірці голлівудського кіно Мерилін Монро могло б виповнитись 92 роки.

Монро назавжди залишила за собою звання секс-символа Голлівуду. До того ж, навіть після смерті актриса є прикладом для наслідування та кумиром багатьох жінок.

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Ми вирішили зібрати найвідоміші фото легендарної діви, аби ще раз пригадати найважливіші події із життя зірки.

Мерилін Морно робить макіяж, 1952

Мерилін Монро зі своїх другим чоловіком Джої ДіМаджіо

Мерилін Монро у власному домі, 1950-і роки

Мерилін Монро у рекламі парфумів Chanel No. 5

Мерилін Монро в 1949 році

Мерилін Монро і Біллі Уайлдер, 1955

Мерилін Монро в квітах, 1950

Мерилін Монро курить на даху New York's Ambassador Hotel, 1955

Фотосесія на студії 20th Century-Fox, Лос-Анджелес 1951 рік

Ця зйомка стала останньою в житті актриси, через кілька місяців Мерилін Монро померла.