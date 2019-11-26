Харківська міськрада судитиметься з Інститутом нацпам'яті

Харківська міська рада невдоволена "втручанням" Інституту національної пам'яті у свою діяльність. Мерія подала до суду два позови.

Інформацію підтвердив речник мерії Юрій Сидоренко Громадському.

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За його словами, влада Харкова підготувала два позови:

один – до уряду щодо списку людей, які відзначилися під час звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Харківська влада вимагає сформувати цей список, щоб надалі не було ніяких непорозумінь;

другий – до Інституту національної пам'яті через їхнє "втручання" в діяльність органів місцевого самоуправління.

Раніше Харківська міськрада виявляла незадоволення реакцією Інституту нацпам'яті на деякі дії мерії, зокрема

щодо перейменування проспекту Петра Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова;

встановлення пам'ятника радянському воєначальнику;

меморіальної дошки генералу КДБ Юрію Шрамку.

Інститут нацпам'яті нагадував міськраді Харкова та її меру – Геннадію Кернесу, що такі дії є пропагандою комуністичного тоталітарного режиму, порушують законодавство, і за них передбачена кримінальна відповідальність.

Укладач позову в документі наводить цитати із законодавства, які забороняють називати вулиці на честь радянського керівництва і партійних функціонерів. Але владу Харкова обурив сам факт "втручання" у діяльність мерії. Зокрема, листи Інституту нацпам'яті про неприпустимість перейменування вулиці на честь маршала Жукова і встановлення дошки генералові КДБ Шрамку.



Звернення Інституту нацпам'яті до Харківської міськради / uinp.gov.ua

Про суперечки щодо перейменування

У травні 2016 року голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Райнін підписав розпорядження "Про перейменування низки об'єктів топоніміки Харкова" у межах політики декомунізації. Відповідно до нього перейменували станцію метро "Маршала Жукова" на "Палац спорту", а однойменний проспект – на імені Петра Григоренка.

У травні 2019 року на сайті Харківської міськради зареєстрували електронну петицію з вимогою повернути проспекту і станції метро ім'я маршала Жукова. За повернення колишньої назви виступав зокрема й мер Харкова Геннадій Кернес. А також ветеранські організації міста. Їхнім аргументом було те, що брав участь у визволенні України від нацистів і неодноразово бував в Харкові.

У червні міська рада повернула проспекту Петра Григоренка ім'я маршала Жукова. На підтримку такого рішення проголосували 59 депутатів, проти – 13.

У вересні Харківський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов депутатів різних рівнів і скасував перейменування проспекту Григоренка на імені Жукова. Серед причин – не було проведене громадське обговорення запропонованого перейменування та порушена процедура.

Харківська міськрада подала апеляцію. На початку листопада Другий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність повернення імені маршала Жукова проспекту Григоренка.

Після цього мерія Харкова оголосила про громадське обговорення доцільності перейменування. Воно проходить в електронному вигляді та триватиме до 18 грудня.

Хто такий маршал Жуков? Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Під час Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом.



Однак його особистість – неоднозначна. На думку багатьох експертів, полководець не цінував життя своїх солдатів. Історики писали про нього: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника". Він також очолював військові навчання радянської армії із застосуванням на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області ядерної зброї, які мали фатальні наслідки.

Що відомо про Петра Григоренка? Радянський генерал-майор, українець, правозахисник. Виступав на захист кримських татар та інших депортованих народів. За правозахисну діяльність позбавлений звання та усіх державних відзнак. Перебував у радянських тюрмах, таборах і "психушках".