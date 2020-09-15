У міській раді Львова з'явився новий мешканець. Кіт Левчик, який не зміг самостійно злізти з дерева поблизу балкону мера, почне нове життя та навіть матиме власну сторінку у соцмережах.

Кіт заліз на дерево біля кабінету міського голови та не зміг спуститись. Детальніше – в матеріалі 24 каналу.

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За допомогою палиці йому допомогли потрапити на балкон мера. Далі почали збирати досьє – що за кіт, звідки взявся.

Спочатку працівники міської ради шукали власників кота, проте згодом вирішили залишити його у себе.

Даємо йому статус головного кота площі Ринок. А серцем площі Ринок є львівська Ратуша. Тож даємо йому прописку – площа Ринок, 1,

– зазначив Андрій Садовий, мер Львова.

Ім'я чотирилапому обрали разом із львів'янами – так він став Левчиком.

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Виявилося, що кіт дуже дружній і часто забігав у гості до сусідніх кав'ярень. У мерії йому облаштували власний куточок. Однак, котові до вподоби вільно бігати приймальнею міського голови.

Ми облаштували йому житло, є годівничка. Він знає, куди потрібно, як потрібно. Має чітко відведений час на харчування. Тому це вихований кіт аристократичного роду,

– прокоментував Євген Бойко, директор адміністрації мера Львова.

Вихідні кіт провів у ветеринарному центрі для безпритульних тварин. Там його покупали та полікували від паразитів. Усі витрати на Левчика міський голова взяв на себе.

"Ми в бюджеті кошти на утримання котика не передбачаємо. Ми всі його доглядаємо, хто працює в адміністрації. Приходить людина на зустріч – всі мусять його погладити" – прокоментував Садовий.