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Меркель не боїться Путіна: Олланд описав стосунки політиків

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Меркель не боїться Путіна, розповів у своїй книзі Олланд
Меркель не боїться Путіна, розповів у своїй книзі Олланд / Eadaily.com

Колишній президент Франції Франсуа Олланд у своїй новій книзі "Уроки влади" розповів про те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель не боїться президента Росії Володимира Путіна.

Уривки з книги Олланда опублікував "Тиждень".

"Вона його добре й дуже давно знає та вміє з ним говорити", – зазначив екс-президент Франції.

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Путін натомість, згідно зі спостереженнями Олланда, ніколи не втрачає нагоди налякати Меркель, "змішуючи погрози, компліменти та спогади". У Сочі, наприклад, президент Росії наполіг, щоб на зустрічі з Меркель були присутні його собаки, знаючи, що канцлер Німеччини не любить цих тварин.

"Вона неймовірно терпляча, звикла до тривалих переговорів, а також, – це здається неймовірним, – майже не потребує сну", – зазначив Олланд.

До слова, 18 серпня Володимир Путін Ангела Меркель провели переговори у Берліні. Сторони обмінялися думками щодо ситуації в Україні.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Франсуа Олланд Новини Франції Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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