Меркель переконана, що інтереси України через "Північний потік-2" не повинні постраждати

Під час державного візиту до Німеччини президента України Петра Порошенка глава цієї держави – канцлер Ангела Меркель – підняла тему будівництва газопроводу "Північний потік-2", який має пролягти по дну Балтійського моря в обхід України. Як відомо, особливу зацікавленість в цьому проекті має Російська Федерація.

Так, канцлер Німеччини наголосила, що Україна мусить у будь-якому разі зберегти статус транзитної країни й у такий спосіб могла б захистити свої інтереси, пише Наталія Лебідь у статті для сайту "24".

Читайте також: Маємо підтримувати Україну в політичному сенсі, – Меркель після зустрічі з Порошенком

Про це канцлер ФРН заявила на спільному з українським лідером брифінгу після завершення переговорів.

Ми розмовляли про це і, звісно, взяли до уваги думку президента України з цього питання. І ми говорили також з президентом Росії стосовно ситуації щодо "Північного потоку-2" і озвучили занепокоєння України. Звісно, йдеться про те, що все одно частина газу буде йти через українську територію. Тобто транзит через територію України залишається важливим,

– запевнила Меркель.

Тим часом напередодні візиту до Берліна Петро Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt висловив переконання у тому, що "Росія є винятково ненадійним партнером, зокрема, й в енергетичному секторі".

"Вибачте за різкі слова, але "Північний потік-2" – це політичний хабар за лояльність до Росії в тому, щоб організувати економічну й енергетичну блокаду проти України і завдати нам потужний збиток. У проекту немає економічного обґрунтування", – зазначив український президент.

Водночас Порошенко запевнив, що український транзитний газопровід є набагато прийнятнішим та дешевшим варіантом. "Його можна легко і вигідно модернізувати. Просто спитайте нас, замість того, щоб інвестувати десять мільярдів євро у "Північний потік-2", – запропонував він.

Детальніше читайте у публікації: Путін поза грою: як Меркель і Порошенко обійшлися без президента РФ

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід від Росії до Німеччини, першу гілку якого вже збудували. Її проклали дном Балтійського моря від російського Виборга до німецького Любміна. Довжина газопроводу складе більше 1,2 тисячі кілометрів. Передбачається, що пропускна здатність газопроводу складе 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Партнери по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell і дві німецькі компанії – BASF і Uniper.



"Північний потік-2" зводять як альтернативу транзиту газу через Україну. Критики проекту вказують насамперед на те, що газопровід поглиблює залежність країн ЄС від російського газу.