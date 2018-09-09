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Меркель підтримала дії Росії у Сирії

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Ангела Меркель та Володимир Путін
Ангела Меркель та Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше висловила підтримку російських збройних сил в Сирії.

Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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За словами Меркель, боротьба проти найманців і терористів в близькосхідній країні – необхідність.

Зараз потрібно намагатися боротися з цими радикальними силами, але, звичайно, і захищати цивільне населення. Мирні жителі можуть потрапити в дуже складне становище, ми повинні уникати гуманітарної катастрофи. Це дуже велика, важлива задача,
– заявила Меркель про операцію в провінції Ідліб .

Канцлер також зазначила, що обговорювала це питання з главами РФ і Туреччини Володимиром Путіним і Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Нагадаємо, 4 вересня російські бомбардувальники атакували провінцію Ідліб – останній бастіон повстанців у Сирії. Після того, як сили Асада за допомогою російської авіації вибили опозиціонерів з Алеппо і Східної Гути, вони почали наступ на Ідліб.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що під прикриттям російських сил Іран будує у Сирії ракетний заводі переправляє балістичні ракети союзникам до Іраку.

Теги: Новини політики Війна у Сирії Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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