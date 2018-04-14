Меркель підтримала рішення США та їхніх союзників завдати військовий удар по Сирії

Німеччина підтримує рішення США, Франції та Великобританії завдати військовий удар по Сирії.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, пише Інтерфакс.

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"Ми підтримуємо те, що наші американські, британські та французькі союзники як постійні члени Радбезу ООН взяли на себе таку відповідальність. Військові дії були успішними і пропорційними, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до застосування хімзброї в Сирії і уникнути подальших порушень з боку сирійської влади", – наголошує Меркель.

Також вона підкреслила, що "мета цієї операції – послабити можливості сирійського режиму здійснювати атаки з використанням хімічної зброї".

При цьому Ангела Меркель зазначила, що "Німеччина буде підтримувати всі дипломатичні кроки", спрямовані на протидію порушення Конвенції про заборону хімічної зброї.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб. Натомість, 14 квітня від атак у Сирії постраждали троє цивільних.