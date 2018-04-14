13:04
14 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
16°C 6°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram
Вєсті Кремля
22:54, 13 квітня
Вєсті.UA. Невиконані обіцянки Порошенка.
Вєсті.UA
22:28, 13 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Меркель підтримала рішення США та їхніх союзників завдати військовий удар по Сирії

235 Читать новость на русском
Ангела Меркель
Ангела Меркель / фото з відкритих джерел

Німеччина підтримує рішення США, Франції та Великобританії завдати військовий удар по Сирії.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, пише Інтерфакс.

Читайте також: Путін відреагував на атаку по Сирії

"Ми підтримуємо те, що наші американські, британські та французькі союзники як постійні члени Радбезу ООН взяли на себе таку відповідальність. Військові дії були успішними і пропорційними, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до застосування хімзброї в Сирії і уникнути подальших порушень з боку сирійської влади", – наголошує Меркель.

Також вона підкреслила, що "мета цієї операції – послабити можливості сирійського режиму здійснювати атаки з використанням хімічної зброї".

При цьому Ангела Меркель зазначила, що "Німеччина буде підтримувати всі дипломатичні кроки", спрямовані на протидію порушення Конвенції про заборону хімічної зброї.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб. Натомість, 14 квітня від атак у Сирії постраждали троє цивільних.

Теги: Війна у Сирії Новини політики Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук