Меркель сказала Путіну, що "Північний потік-2" не дорівнює "Кінець транзиту через Україну"

Ангела Меркель під час зустрічі з Петром Порошенком запевнила його, що стратегічне партнерство між Україною і Німеччиною повинно витримати розбіжності щодо ставлення до "Північного потоку-2".

Розповіла про це канцлер Німеччини Меркель під час спільної з президентом України Порошенком зустрічі з журналістами в Берліні.

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"Наша спільна мета – Україна повинна залишитися транзитером. Я вже казала російському президенту, що для мене "Північний потік-2" не означає того, що Україна більше не буде транзитною країною", – сказала Меркель.



Петро Порошенко та Ангела Меркель зустрілися 12 квітня у Берліні

І додала, що "стратегічне партнерство (Німеччини та України – 24 канал) здатне витримати певні розбіжності". Такими словами Меркель відреагувала на висловлену Порошенком позицію про необхідність зупинки проекту.



"Норманська четвірка" зразка 2015 року: Меркель, Путін, Порошенко, Олланд

Український президент висловився так: "Позиція Німеччини – захистити Україну і гарантувати безпеку. Механізми захисту поки що ми бачимо по-різному. Німеччина – у формі гарантування певного обсягу прокачування (газу через Україну – 24 канал). Україна – в зупинці будівництва "Північного потоку-2".

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України.



"Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 978 кілометрів.



Поява "Північного потоку-2" може збільшити залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" може втратити не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.