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Меркель та Макрон поговорять про Україну

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Меркель та Макрон
Меркель та Макрон / Фото з відкритих джерел

Німецька канцлерка Ангела Меркель їде на зустріч у Марсель до французького президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Ангела Меркель і французький президент Еммануель Макрон планують обговорити питання міграції, реформу Єврозони та вихід Великобританії з Євросоюзу, які стануть головними темами під час неформального саміту ЄС 20 вересня.

Світові лідери прагнуть співпрацювати для того, щоб "разом забезпечити шлях Європі уперед",
– зазначив речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Окрім того, за його словами, лідери двох країн звірять позиції зовнішньої політики щодо Сирії, України та західних Балкан.

Також очікується, що вони обговорять кандидатуру заступника голови баварської партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Манфреда Вебера на посаду голови Європейської Комісії.

Нагадаємо, Франція надіслала Путіну запрошення на заходи з нагоди річниці закінчення Першої світової війни, що заплановані на листопад 2018 року.

Теги: Новини України Новини політики Новини Франції Ангела Меркель Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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