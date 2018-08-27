Меркель виступила проти відновлення призову у Німеччині

Канцлер ФРН Ангела Меркель заперечила та відкинула ідею повернення до загального призову у країні.

Про це повідомило видання DW з посиланням на інтерв'ю телеканалу ARD 26 серпня.

Читайте також: У Німеччині знайшли велетенську бомбу: евакуйовані тисячі людей

Я не хотіла би повертати призов,

– наголосила Меркель.

Загальний призов у Німеччині було скасовано у 2011 році.

Згодом ідею відновлення військового загального призову висунули у партії християнсько-демократичний союз, однак, як Ангела Меркель, так і міністр оборони країни Урсула фон дер Ляєн виступили проти такої ініціативи.

Однією з причин проти відновлення призову є додаткові витрати із бюджету, що означатиме нестачу грошей на модернізацію оснащення збройних сил.