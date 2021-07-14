Скандальний депутат ОПЗЖ Родзинський хоче стати мером Харкова

Боротися за місце мера Харкова вирішив і скандальний депутат харківського осередку ОПЗЖ Анатолій Родзинський. Раніше він прославився тим, що скаржився на активістів, які облили його піджак сечею.

Про це стало відомо 14 липня. У дописі про це народний обранець перерахував усе, що йому не подобається в Харкові.

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Місто не розвивається

Зокрема, Родзинський сказав, що останні 10 років місто перебуває в стагнації. Мовляв, підприємництво не розвивається, а заводи згортаються.

Це означає, що за ланцюговою реакцією кожен харків'янин відчуває це по відсутності грошей у кишенях! Все це потрібно змінювати й терміново,

– зазначив майбутній кандидат.

Він також зазначив, що знає всі нюанси роботи міськради. Це ж сказав і про "міське господарство".

Вже почав обіцяти

Згадав він і про громадський транспорт міста – пропонує зробити його безкоштовним. На жаль, не сказав, як планує компенсовувати витрати перевізників.

Окрім цього, він згадав "провал захисту харків'ян від коронавірусу". Як аргумент використав те, що не змогли врятувати навіть покійного мера Геннадія Кернеса.