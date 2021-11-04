Порушником виявився 32-річний громадянин Нігерії. Про це у фейсбуці повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

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Перше вилучене авто

"Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння. 2 епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще цікавішою та безпечнішою", – написав у соцмережі посадовець. Він пояснив що це – пе рше вилучене у Харкові авто у рамках нової ініціативи Мін'юсту й МВС.

Як пише видання Borg.Expert, кількість таких системних порушників й любителів швидкісної їзди лише у Харкові становить до 10 осіб, у Києві – до 30. Загалом по всій країні їх є близько 50.



Вилучений у водія-порушника автомобіль / Фото з фейсбук-сторінки Гайченка



Порушник виявився іноземцем / Фото з фейбсук-сторінки Гайченка

Що відомо про ініціативу щодо вилучення авто

Раніше у Мін'юсті анонсували, що у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості у місті, вилучатимуть авто. Мовляв, до таких радикальних рішень резонансні ДТП у Харкові. Тож вилучення авто вирішили розпочати саме з цього міста. Наразі умовною "цифрою реагування" обрали перевищення швидкості у 150 кілометрів на годину.

Смертельні ДТП у Харкові у жовтні

26 жовтня у Харкові автомобіль Infiniti на величезній швидкості пролетів на червоне світло й зніс Chevrolet. Водій легковика загинув на місці. Підозрюваним у злочині є 16-річний хлопець, який раніше вже мав проблеми із законом.

28 жовтня інша водійка на елітній автівці, також Infiniti, на швидкості знесла жінку, яка йшла "зеброю". Трагедія сталася всього лише за 100 метрів від місця аварії за участі підлітка.

Повний текст допису Гайченка у фейсбуці:

Сказано – зроблено. Перший вилучений у Харкові автомобіль у рамках нової ініціативи Мін'юсту, спільно з МВС, щодо наведення ладу на дорогах наших міст. Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння. 2 епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще цікавішою та безпечнішою. Порушником виявився громадянин Нігерії, віком 32 роки.