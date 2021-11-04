Порушником виявився 32-річний громадянин Нігерії. Про це у фейсбуці повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

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Перше вилучене авто

"Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння. 2 епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще цікавішою та безпечнішою", – написав у соцмережі посадовець. Він пояснив що це – пе рше вилучене у Харкові авто у рамках нової ініціативи Мін'юсту й МВС.

Як пише видання Borg.Expert, кількість таких системних порушників й любителів швидкісної їзди лише у Харкові становить до 10 осіб, у Києві – до 30. Загалом по всій країні їх є близько 50.


Вилучений у водія-порушника автомобіль / Фото з фейсбук-сторінки Гайченка


Порушник виявився іноземцем / Фото з фейбсук-сторінки Гайченка

Що відомо про ініціативу щодо вилучення авто

Раніше у Мін'юсті анонсували, що у водіїв-боржників, які не сплачують штрафи за суттєве перевищення швидкості у місті, вилучатимуть авто. Мовляв, до таких радикальних рішень резонансні ДТП у Харкові. Тож вилучення авто вирішили розпочати саме з цього міста. Наразі умовною "цифрою реагування" обрали перевищення швидкості у 150 кілометрів на годину.

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Повний текст допису Гайченка у фейсбуці:

Сказано – зроблено. Перший вилучений у Харкові автомобіль у рамках нової ініціативи Мін'юсту, спільно з МВС, щодо наведення ладу на дорогах наших міст. Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння. 2 епізоди. Ймовірно, напідпитку швидка їзда йому видавалася ще цікавішою та безпечнішою. Порушником виявився громадянин Нігерії, віком 32 роки.