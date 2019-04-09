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      МЕРТ відмовив "Укрзалізниці" в автоматичному підвищенні тарифів

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      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / vcrti.com.ua

      Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не підтримало проект постанови "Укрзалізниці" про автоматичне підвищення тарифів.

      Свою позицію відомство виклало у офіційній відповіді компанії. Його підписав перший заступник глави МЕРТ Максим Нефьодов, передає "Обозреватель".

      У листі наголошується, що Кабінет міністрів України постановою від 25.12.1996 №1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" визначив, що тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ними послуги встановлює Мінінфраструктури за погодженням з МЕРТ і Мінфіном. Крім того, в документі підкреслюється, що спосіб державного регулювання тарифів шляхом їх автоматичної індексації законом не передбачений.

      Процес формування і встановлення тарифів на перевезення вантажів в межах України та пов'язані з ними послуги має відбуватися з урахуванням законів, а рівень тарифів затверджуватися (фіксуватися) уповноваженим органом, зокрема, до створення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, – Мінінфраструктури за погодженням з МЕРТ і Мінфіном,
      – пояснюється у відповіді міністерства.

      Крім того, в МЕРТ зробили зауваження УЗ з приводу того, що положення її проекту постанови не узгоджуються між собою. Наприклад, в ньому встановлюються конкретні терміни індексації – з 1 лютого, 1 травня 1 серпня і 1 листопада відповідного року. Однак за правилами термін індексації тарифів повинен визначатися спеціальними органами, відповідно до Закону України "Про ціни і ціноутворення". До того ж, постанова Мінінфраструктури, Мінфіну і МЕРТ допускає тільки установку механізму індексації тарифів. "З огляду на викладене, проект постанови не підтримується", – резюмували в листі МЕРТ.

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      Теги: Укрзалізниця Міністерство фінансів України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Міністерство інфраструктури
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