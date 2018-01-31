Мертве немовля на смітнику виявили на Миколаївщині

У вівторок, 30 січня, на міському звалищі неподалік Первомайська було знайдено тіло новонародженої дитини. Про жахливу знахідку повідомив працівник одного із комунальних підприємств міста до чергової частини поліції.

Прибувши на виклик, працівники слідчо-оперативної групи виявили серед сміття поліетиленовий пакет, в який було загорнуто тіло немовля.

"Попередньо, ознак насильницької смерті виявлено не було. Для встановлення остаточної причини смерті дитини призначено проведення судово-медичної експертизи", – йдеться в повідомленні поліції.

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Тіло немовляти виявили на смітнику

Слідчими Первомайського відділу поліції інформація за вказаним фактом була внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками п.2 ч.2 ст.115 КК України "Умисне вбивство" та проводиться досудове розслідування.

Поліцейські з’ясовують обставини події та встановлюють особу й місцезнаходження породіллі.