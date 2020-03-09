Мертве немовля виявили біля смітника в Києві

Під Києвом у містечку Березань поряд зі сміттєзвалищем виявили тіло новонародженої дитини. Інцидент трапився на вулиці Некрасова приблизно об 11:00 9 березня. На моторошну знахідку натрапила місцева жителька.

Ресурс "Інформатор" з посиланням на поліцію Березані пише, що з перших ознак, малюк народився протягом останньої доби.

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За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Крім того, горе-мати вони оголосили у розшук.

Співробітники поліції просять допомоги в пошуках жінки. Зокрема, вони просять їм надати інформацію про:

жінок, які наприкінці лютого – на початку березня перебували на 8 – 9 місяці вагітності;

вагітних жінок, які говорили про те, що їхня дитина є небажаною;

жінок на останніх термінах вагітності, які кілька днів не виходять із дому на вулицю.

Якщо у вас є такі відомості, припущення або підозри щодо жінки, яка може бути причетною до того, що трапилося, повідомте за номерами чергової частини поліції Березані: (045) 76-629-30, (093) 857-83-23, ( 067) 332-86-82,

– зазначають у поліції.



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До слова, наприкінці січня в Олешках на Херсонщині 17-річна студентка загорнула свою новонароджену дитину в поліетиленовий пакет і сховала до шафи в гуртожитку. У підсумку дитина померла від розриву печінки.