Про це інцидент повідомили 18 серпня. Також опублікували відповідне відео.

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Пляж усипано водоростями та трупами медуз

За словами авторки допису, після шторму напередодні весь пляж – у водоростях. Також з'явилися трупи медуз.

А Чорне море – в якихось маленьких червоних водоростях. Незрозуміло, що це таке,

– зазначає жінка.

У коментарях до відео думки користувачів щодо ситуації на пляжі розділились. Одні висловили своє розчарування таким відпочинком, інші ж зазначили, що це звичне явище після шторму.

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Також у мережі з'явилися кадри з місцевого пляжу в Щасливцевому, яке зняли 19 серпня. На ролику помітно, що вода стала більш чистою, утім у морі – чимало медуз.

"Три дні був шторм – такого не було! Сьогодні штиль", – підкреслив автор відео Сергій Сергійович.

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