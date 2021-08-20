Про це інцидент повідомили 18 серпня. Також опублікували відповідне відео.
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Пляж усипано водоростями та трупами медуз
За словами авторки допису, після шторму напередодні весь пляж – у водоростях. Також з'явилися трупи медуз.
А Чорне море – в якихось маленьких червоних водоростях. Незрозуміло, що це таке,
– зазначає жінка.
У коментарях до відео думки користувачів щодо ситуації на пляжі розділились. Одні висловили своє розчарування таким відпочинком, інші ж зазначили, що це звичне явище після шторму.
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Також у мережі з'явилися кадри з місцевого пляжу в Щасливцевому, яке зняли 19 серпня. На ролику помітно, що вода стала більш чистою, утім у морі – чимало медуз.
"Три дні був шторм – такого не було! Сьогодні штиль", – підкреслив автор відео Сергій Сергійович.
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