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      Мертві бджоли не гудуть: футболісти "Миколаєва" приміряли форму з портретом Зіброва

      323 Читать новость на русском
      ФК Миколаїв
      ФК Миколаїв / facebook.com/mfcmykolaiv

      Футболісти першолігового "Миколаєва" приміряли форму із зображення українського співака Павла Зіброва.

      У своїх соцмережах клуб виставив командне фото в незвичайній формі.

      Читайте також: На формі української футбольної команди з'явився портрет Зіброва: відео

      "Переодяглися у форму із Зібровим, політ нормальний", – підписав допис клуб. Також у "Миколаєві" подякували за подарунок.

       

       

       

       

      Портрет Зіброва з'явиться на формі, оскільки відповідна пропозиція зібрала потрібну кількість лайків у Twitter-акаунті команди з півдня України.

      Сам Зібров разом з букмекерською конторою "Фаворит спорт" записав відео, в якому презентував нову футболку "Миколаєва".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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