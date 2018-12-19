Мертві бджоли не гудуть: футболісти "Миколаєва" приміряли форму з портретом Зіброва
Футболісти першолігового "Миколаєва" приміряли форму із зображення українського співака Павла Зіброва.
У своїх соцмережах клуб виставив командне фото в незвичайній формі.
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"Переодяглися у форму із Зібровим, політ нормальний", – підписав допис клуб. Також у "Миколаєві" подякували за подарунок.
Портрет Зіброва з'явиться на формі, оскільки відповідна пропозиція зібрала потрібну кількість лайків у Twitter-акаунті команди з півдня України.
Сам Зібров разом з букмекерською конторою "Фаворит спорт" записав відео, в якому презентував нову футболку "Миколаєва".
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Джерело: 24 Канал
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