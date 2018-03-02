Мертві кішки на паркані: моторошний випадок стався у Києві (18+)

У Києві на паркані однієї із птахофабрик виявили тіла повішених кішок. Цілком імовірно, тварини потрапили у пастку, яку встановило підприємство.

Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

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"На бетонному паркані одного із майданчиків птахофабрики "Гаврилівські курчата" виявлено трупи котів, які заплутались у саморобних петлях – пастках з металевого тросу. Коти заплуталися і, вибачте, повісилися на цих петлях, намагаючись звільнитися", – підкреслюється у дописі з посиланням на волонтерку Ольгу Кім.

За її словами, на паркані розкладено та закріплено ці петлі, а знайшли їх штук 5.

"Таким чином співробітники птахофабрики охороняють санітарну зону від кішок", – зауважила активістка.